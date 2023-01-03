Байден высказался о совместных ядерных учениях с Южной Кореей

Байден опроверг слова лидера Южной Кореи о переговорах с США по совместным ядерным учениям

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединенные Штаты в данный момент не обсуждают привлечение своих ядерных сил к совместным учениям с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Так, на Южной лужайке Белого дома журналист спросил Байдена, обсуждает ли Вашингтон совместные ядерные учения с южнокорейскими партнерами. «Нет», — ответил американский лидер.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможное проведение совместных учений с использованием американских ядерных сил. По его словам, Сеул и Вашингтон ведут переговоры о совместном планировании учений. «Ядерное оружие принадлежит США, но Южная Корея и США должны делиться информацией, вместе планировать и проводить учения», — сказал южнокорейский лидер.