В России сообщили о 13 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России: средства ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников

За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 украинских беспилотников в Луганской, Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области. Об этом журналистам во вторник, 3 января, сообщили в Минобороны России.

Согласно сводке министерства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в районах населенных пунктов Червонопоповка и Свистуновка в ЛНР, Кирилловка — в ДНР, а также в районах Бердянска и Трудового в Запорожской области.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили до 90 украинских солдат в районах населенных пунктов ДНР. Кроме того, на донецком направлении были ликвидированы семь автомобилей, пять боевых бронированных машин и два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ).