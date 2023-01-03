Австралийскую наемницу ВСУ обвинили в краже лекарств на несколько миллионов

Наемницу ВСУ из Австралии обвинили в краже лекарств и пожертвований на $2,5 млн

Наемницу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Австралии Эмесе Файк обвинили в краже лекарств и пожертвований на несколько миллионов долларов для других наемников, говорится в материале Daily Mail.

Тридцатилетнюю Файк обвиняют в причастности к исчезновению партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов и выкачиванию пожертвований, предназначенных для военных нужд. В отчете говорится, что наемница прибыла на склад медикаментов в Киеве в конце октября, однако батальоны так и не получили лекарства.

«Каждый может писать так называемые отчеты, но они должны быть подкреплены доказательствами», — сказала она.

Летом 2022 года австралийская мошенница стала пресс-секретарем иностранных наемников на Украине. В прошлом ее неоднократно обвиняли в подделке квитанций об оплате, после этого она сбежала в Европу и скрывалась под именем Абигель Фукс.