Путин поручил Минобороны помочь в создании фильмов о героях СВО

Путин поручил Минобороны помочь документалистам в создании фильмов о героях СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны помочь документалистам в создании фильмов о героях специальной военной операции (СВО). Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин адресовал поручение министру обороны Сергею Шойгу. Ведомство при участии автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» должно поспособствовать подготовке фильмов о тех участниках операции, которые проявили отвагу и мужество. Доклад должен быть представлен до марта 2023 года.

Кроме того, министерство культуры к февралю должно будет представить предложения по организации фестиваля патриотического документального кино.

Ранее президент поручил Минобороны представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в СВО. Министерство должно будет доложить об обеспечении солдат вооружением, военной, специальной техникой и материальными средствами и ресурсами.