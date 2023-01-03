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13:57, 3 января 2023Россия

Губернатор Самарской области приехал в Москву

Самарский губернатор Азаров встретился с руководством Минобороны в Москве

Кадр: РБК

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приехал в Москву, где встретился с руководством Минобороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Договорились о полной координации действий Министерства обороны и региона», — говорится в сообщении. Отмечается, что стороны договорились о координации действий. Кроме того, были проработаны вопрос медпомощи военным из Самарской области.

Ранее Азаров сообщил, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) погибли в том числе мобилизованные из его региона. «Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — рассказал глава области.

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Варвара Кошечкина
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