Названы сроки запуска исламского банкинга в России

Депутат Госдумы Аксаков заявил, что исламский банкинг могут запустить в феврале 2023 года

Кредитные организации в России могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года, после принятия законопроекта в январе. Такие сроки в беседе с «Известиями» назвал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Как заявил депутат, Госдума примет законопроект об исламском банкинге во втором и в третьем чтениях уже в январе, а запустить его могут в следующем месяце. В пилотном проекте будут участвовать Татарстан, Чечня, Дагестан и Башкортостан.

В Центробанке (ЦБ) концептуально поддерживают законопроект о проведении такого эксперимента, сообщили изданию в пресс-службе регулятора.

О том, что в России хотят узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов, стало известно в июле 2022 года. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.