В Киеве сообщили о переходе к плановому отключению электричества
Власти Киева переходят от экстренного к плановому отключению электричества. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба украинского энергетического холдинга ДТЭК в Telegram.
«Сегодня с 14:00 (15:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме», — говорится в заявлении.
В пресс-службе рассказали, что в новогодние праздники теплая погода и уменьшение потребления электричества промышленными предприятиями позволили минимально ограничить энергоснабжение киевлян. Сейчас такие предприятия увеличили потребление, что повышает нагрузку на энергосистему, добавили в ДТЭК.
Ранее 3 января сообщалось, что в Киеве произошли аварийные отключения электричества. В режиме экстренных отключений энергосистема украинской столицы работала и накануне.
Экстренные отключения света произошли в Киеве и в конце декабря 2022 года. Тогда в ДТЭК заявляли, что стабилизировать напряжение в электросетях столицы невозможно.