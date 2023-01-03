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14:45, 3 января 2023Бывший СССР

В Киеве сообщили о переходе к плановому отключению электричества

В ДТЭК сообщили о переходе от экстренного к плановому отключению электричества в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Киева переходят от экстренного к плановому отключению электричества. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба украинского энергетического холдинга ДТЭК в Telegram.

«Сегодня с 14:00 (15:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в Киеве снова начинают действовать стабилизационные графики отключений во избежание аварий в энергосистеме», — говорится в заявлении.

В пресс-службе рассказали, что в новогодние праздники теплая погода и уменьшение потребления электричества промышленными предприятиями позволили минимально ограничить энергоснабжение киевлян. Сейчас такие предприятия увеличили потребление, что повышает нагрузку на энергосистему, добавили в ДТЭК.

Ранее 3 января сообщалось, что в Киеве произошли аварийные отключения электричества. В режиме экстренных отключений энергосистема украинской столицы работала и накануне.

Экстренные отключения света произошли в Киеве и в конце декабря 2022 года. Тогда в ДТЭК заявляли, что стабилизировать напряжение в электросетях столицы невозможно.

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Олег Давыдов
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