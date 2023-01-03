Перечислены возможные военные конфликты 2023 года

Аналитик Асафов спрогнозировал новые конфликты в 2023 году

Основные точки напряжения в 2023 году будут сосредоточены вокруг уже существующих линий разлома, где уже идут боевые действия. В первую очередь, это украинский конфликт, а также велика вероятность роста напряженности вокруг Тайваня. Об этом «Ленте.ру» рассказал политический аналитик Александр Асафов.

«Напряженность вокруг Тайваня не планирует снижаться несмотря на заявления США о том, что они не настаивают на независимости острова, — считает Асафов. — Кроме того, существует масса других горячих или тлеющих точек. Это, прежде всего, Ближний Восток, Турция и ее противостояние с курдами».

Действия главы страны Реджепа Эрдогана вообще достаточно сложно предугадать. У Эрдогана сейчас выборный год, он вполне может решить работать над своим рейтингом с помощью проведения специальной военной операции Александр Асафов аналитик

Зонами риска аналитик также считает Афганистан, индо-пакистанский конфликт, Карабах, где тоже не исключены новые вспышки.

«Мир находится в сложной, совершенно нелинейной динамике, когда конфликты могут вспыхнуть в совершенно неожиданных регионах. Будут пылать и все незаживающие язвы, так как у крупных геополитических акторов появилось желание решать проблемы экономики через вливания в ВПК», — сказал аналитик.

Острым остается и вопрос Косово. Асафов считает, что вероятность вооруженного конфликта там довольно невысока, кроме того, Сербия уже заявила, что, в случае давления, изменит позицию по санкциям и другим вопросам.

«И Косово, и Сербия движутся в ЕС, но вопросы эскалации и деэскалации решаются в Вашингтоне. Вопрос перехода конфликта в острую фазу маловероятен, потому что директивным менеджментом занимаются именно американцы. Хотя, безусловно, делать какие-то прогнозы в наше время — дело неблагодарное», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ситуация на Украине может ужесточиться в связи с военной и финансовой помощью, которую Вашингтон оказывает Киеву. Такой прогноз дали журналисты китайского издания Global Times.