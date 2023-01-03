Рудковская описала подарок от Плющенко фразой «на то, что я хочу, не хватит»

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что ей не хватит подаренных Плющенко денег

Продюсер Яна Рудковская описала подарок, который ей на день рождения подарил супруг, фигурист Евгений Плющенко, фразой «на то, что я хочу, не хватит». Подробности сообщает «Комсомольская правда».

Рудковская отмечала день рождения в понедельник, 2 января. В этот день Плющенко принимал участие в ледовом шоу. В финале мероприятия продюсеру подарили букет и вывезли на лед торт. Позже Рудковская рассказала, что муж подарил ей деньги.

«Женя мне сегодня подарил миллион рублей. Пока не знаю, на что потрачу. На то, что я хочу, не хватит. Отложу пока эти деньги, потом выберу подарок», — уточнила Рудковская.

Ранее Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». По ее словам, затраты на фигуристов обошлись в 30 миллионов рублей.