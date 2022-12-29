Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Плющенко

Яна Рудковская заявила, что за шоу Плющенко фигуристам заплатили 30 миллионов рублей

Продюсер Яна Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей», — заявила Рудковская.

28 декабря стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Камила Валиева, исполняющая роль Богини, за 15 выступлений получит более 6,6 миллиона рублей. Елизавета Туктамышева примет участие в семи спектаклях и заработает более 900 тысяч рублей.

Валиева возглавила список российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Спортсменка заработала 3 миллиона 875 тысяч рублей. На втором месте расположился Евгений Семененко, на счету которого 3 миллиона 550 тысяч рублей. Третьей стала Софья Акатьева — 3 миллиона 375 тысяч рублей.