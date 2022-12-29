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13:37, 29 декабря 2022Спорт

Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Плющенко

Яна Рудковская заявила, что за шоу Плющенко фигуристам заплатили 30 миллионов рублей
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Продюсер Яна Рудковская назвала размер гонораров для фигуристов на шоу Евгения Плющенко «Снегурочка». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей», — заявила Рудковская.

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28 декабря стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Камила Валиева, исполняющая роль Богини, за 15 выступлений получит более 6,6 миллиона рублей. Елизавета Туктамышева примет участие в семи спектаклях и заработает более 900 тысяч рублей.

Валиева возглавила список российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Спортсменка заработала 3 миллиона 875 тысяч рублей. На втором месте расположился Евгений Семененко, на счету которого 3 миллиона 550 тысяч рублей. Третьей стала Софья Акатьева — 3 миллиона 375 тысяч рублей.

Андрей Стрельцов
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