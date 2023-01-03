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07:15, 3 января 2023Мир

Иммунолог рассказал об эпидемиях будущего

Иммунолог Крючков заявил о рисках новых пандемий в мире

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Пандемия коронавируса все еще не окончена и может преподнести новые тревожные сюрпризы, но миру грозят и новые угрозы, такие, как распространение вируса гриппа, другие виды коронавируса и только открытые из-за таяния ледников инфекции. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

Коронавирус и грипп

«С коронавирусом все еще не стабильно, пандемия продолжается. Она несколько улучшилась только внешне, став менее патогенной и летальной из-за того, что линия омикрона стала доминирующей. Но о том, есть ли условный временный переход болезни в сезонную форму мы узнаем не раньше осени, до тех пор прогнозировать что-то достаточно сложно», — считает Крючков.

Временного перехода болезни в сезонную форму, по его словам, стоит ожидать, если продолжит распространяться именно омикрон-линия, если доминирующими окажутся другие линии, штаммы, ситуация может радикально измениться.

С высокой вероятностью сезон 2022-2023 года будет ознаменован эпидемией гриппа. Но в недалеком будущем есть риск развития и пандемии, которая случается раз в 9-10 лет. Последняя, напомню, была в 2016-2017 годах

Николай Крючковиммунолог

Другие инфекции

Опасность представляют, по словам Крючкова, и другие виды коронавируса, наблюдающиеся пока только у животных. Иммунолог не исключает их прорыв с переходом на человека — именно поэтому за подобными болезнями в животной популяции внимательно наблюдают специалисты.

«Потенциальную угрозу представляет и таяние ледников, где обнаруживают новые инфекции. Пока неизвестно, насколько все это может быть опасно для человека, но определенные риски, причем, достаточно высокие, сохраняются. Тут мы говорим о пандемии Х. То есть, о пандемии какого-то нового, еще неизвестного нам заболевания», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Также Крючков упомянул зоонозные инфекции, то есть, те, которые передаются человеку от животных. В некоторых регионах, как он отметил, они могут приобрести эпидемический размах.

«Это, например, те же геморрагические лихорадки. Но дело тут в том, что у подобных инфекций очень высокая летальность, а, значит, пандемический потенциал достаточно ограничен из-за того, что болезнь просто не успевает передаться, ведь погибает большое количество звеньев», — уточнил иммунолог.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может привести к распространению вирусов из-за контактов с новыми организмами-хозяевами, что увеличивает риск масштабных эпидемий и новой пандемии. К такому выводу пришли ученые Университета Торонто.

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Наталия Белова
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