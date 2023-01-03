Посол Анголы заявил о «побежавших за ресурсами в Африку» западных странах

Посол Анголы в России заявил, что Запад обратился за ресурсами в Африку из-за Украины

Западные страны из-за конфликта на Украине «побежали за ресурсами в Африку». Об этом заявил посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья, передает РИА Новости.

По его словам, они хотят развивать экономическое сотрудничество с регионом. «И мы, и они знаем, что многие полезные ископаемые находятся именно в Африке», — объяснил посол.

По его словам, африканские страны все чаще приглашают на форумы в США, Францию, Китай и другие.

Ранее посол заявил, что планы Европейского союза (ЕС) заместить российский газ африканским могут серьезно сказаться на экономике Европы. В настоящее время непонятно, когда может быть реализован проект, а стоимость такого газа будет выше, считает он.