Русский символ семейного уюта вызвал восхищение в Китае

«Хуаньцю шибао» заявила, что русский самовар стал символом семейного тепла во всем мире

Русский самовар стал символом семейного тепла и уюта во всем мире. Об этом пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

В статье заявляется, что самовар «глубоко проник в жизнь россиян и стал символом семейного уюта». Восхищение автора материала вызвало то, что этот предмет домашней утвари стал «настоящим центром притяжения семьи».

Отмечается, что образ самовара отражен не только в национальной русской культуре. Например, во французском дубляже диснеевского анимационного фильма «Красавица и чудовище» есть Мадам Самовар — «искренний и заботливый женский персонаж».

По мнению автора статьи, описать значение самовара в России можно с помощью отрывка из романа «Подросток» Федора Достоевского, чьи произведения обладают «особой исторической проникновенностью». «Вообще самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических», — приводится в материале цитата из романа.

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