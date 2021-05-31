Американка восхитилась традиционным русским десертом

Американка Энн Эвбенк (Anne Ewbank) восхитилась традиционным русским десертом — яблочной пастилой. Соответствующая статья появилась в журнале Atlas Obscura, автором которого она является.

Эвбенк напомнила, что пастилу ели с чаем еще в Российской империи, популярность десерта она объяснила «любовью русских людей к яблокам».

Американка рассказала, что для приготовления старинного десерта нужно смешать яблочное пюре, яичные белки и сахар, а затем интенсивно все взбить. «То, что происходит дальше, является вполне объяснимым, но при этом поразительным. Эта вязкая масса превращается в блестящее белое облако, мягкое и легкое, как пуховая подушка», — написала Эвбенк.

Получившийся крем нужно выпекать на сковороде при низкой температуре несколько часов, пока не получится «мягкий зефир».

Писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн (Darra Goldstein) в свою очередь отметила, что пастила существует уже несколько сотен лет. Однако ранее десерт представлял собой фруктовое пюре, подслащенное медом. Гольдштейн предположила, что название сладости происходит от слова «постель»: похожим на постель десерт выглядел в деревянных лотках для сушки.

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