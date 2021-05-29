Россия
 
Последние новости
Российского «короля обмана» признали виновным в США
Украинец попытался провезти на родину партию военного оборудования из России
Росприроднадзор зафиксировал пятно из-за разлива нефти в Черном море
Netflix приобрел права на фильмы «Брат» и «Брат 2»
Немецкие хоккеисты съездили в Крым и поделились впечатлениями
Россия разрешила Air France летать в Москву в обход Белоруссии
Для дравшегося с бойцами ОМОН чеченца запросили пять лет колонии
Биолог предупредила о риске заражения коронавирусом через туалет на Олимпиаде
Российские военные вертолеты заметили в Ливии
Новости партнеров

Россиян предупредили об опасности разогретой в пластиковой посуде еды

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянам посоветовали разогревать еду в микроволновке, используя стеклянные или стальные емкости. Об опасности разогретой в пластиковой посуде пищи в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила профессор, доктор медицинских наук, эндокринолог Анна Гончарова.

Эксперт отметила, что нагревание еды в пластиковых контейнерах способствует выработке вредных для организма веществ. Однако важную роль играет то, как часто человек греет еду подобным образом. Однократное использование не принесет вреда организму.

«Но если вы изо дня в день покупаете холодные блюда, которые хранились упакованными в пластиковые контейнеры, или разогреваете еду в пластиковом контейнере в микроволновке, то должны понимать, что накопительное действие большого количества канцерогенных, атерогенных и аллергенных веществ постоянно поступает в ваш организм. Они связываются с мембранами клеток, с липид- и белоксодержащими компонентами плазмы. Чем чаще поступают в организм, тем больше накопительный кумулятивный эффект», — пояснила эндокринолог.

Ранее Гончарова заявила об опасности развития аллергических реакций и онкологических заболеваний из-за употребления пищи в пластиковой посуде. По словам эксперта, во время длительного хранения в подобных контейнерах вредные вещества от них могут проникнуть в еду, а затем — в человеческий организм.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эндокринолог предупредила об опасности разогретой в микроволновке еды в пластиковой таре
Оценен вред от микроволновок
Названы лучшие микроволновки
Названы преимущества микроволновки перед плитой и духовкой