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02:48, 3 января 2023Мир

Россия заявила о готовности к контактам с Сербией

Лавров: Россия открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее сильную занятость
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна всегда открыта для контактов с Сербией, хотя и понимает ее «сильную занятость». Об этом он написал в поздравительной телеграмме сербскому коллеге Ивице Дачичу по случаю новогодних праздников и дня рождения главы ведомства, пишет ТАСС.

Российский министр добавил, что в 2022 году отношения между странами «в очередной раз прошли проверку на прочность», несмотря на непростые международные обстоятельства.

Лавров заявил о готовности «к поддержанию высокой динамики взаимодействия» между внешнеполитическими ведомствами Сербии и России. Он также заявил, что Москва готова впредь оказывать «братскую поддержку» Белграду в отстаивании законных национальных интересов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что за 2022 год каждый мог убедиться в позиции Белграда по антироссийским санкциям. По его словам, страна введет их только при угрозе ее жизненным интересам. Он также сравнил Сербию с племенем галлов из вселенной комиксов про Астерикса и Обеликса. Подобно ему Белград не сдается и бережет свою свободу, насколько сможет.

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Марина Совина
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