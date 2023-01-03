Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:49, 3 января 2023Россия

Военкор показал видео уничтожения российскими военными позиций ВСУ

Военкор Линин показал видео уничтожения ВС России позиций ВСУ на Соледарском направлении

Военный корреспондент издания Ura.ru Евгений Линин в своем Telegram-канале показал видео уничтожения российскими военными позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На кадрах видно, как Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по украинским позициям на Соледарском направлении.

Ранее военкор Семен Пегов показал на видео тушение миномета 2С4 «Тюльпан». Инцидент произошел в районе под Марьинки. Противнику удалось поразить самоходный миномет калибра 240 миллиметров, и боевая машина загорелась с полным боекомплектом внутри.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника у берегов Севастополя
Военкор показал видео уничтожения российскими военными позиций ВСУ
Названы самые вредные сладости для детей
Стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере
Полиция Вашингтона предупредила о возможном повторении штурма Капитолия
В Южной Корее опровергли слова Байдена о совместных ядерных учениях
ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса из-за вспышки инфекции
Французский наемник потерял на Украине ногу и остался без помощи
Гастроэнтеролог призвала не доедать оставшиеся с новогоднего застолья салаты
Россияне перечислили собственные методы борьбы с обледенением машины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.