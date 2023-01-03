Военкор показал видео уничтожения российскими военными позиций ВСУ

Военкор Линин показал видео уничтожения ВС России позиций ВСУ на Соледарском направлении

Военный корреспондент издания Ura.ru Евгений Линин в своем Telegram-канале показал видео уничтожения российскими военными позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На кадрах видно, как Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по украинским позициям на Соледарском направлении.

Ранее военкор Семен Пегов показал на видео тушение миномета 2С4 «Тюльпан». Инцидент произошел в районе под Марьинки. Противнику удалось поразить самоходный миномет калибра 240 миллиметров, и боевая машина загорелась с полным боекомплектом внутри.