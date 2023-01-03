Путин и Токаев поговорили по телефону

Президент России Путин и глава Казахстана Токаев провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом во вторник, 3 января, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что главы государств обсудили, в частности, вопросы взаимодействия в сфере ТЭК, условившись о координации по линии правительств и профильных структур.

Также указывается, что президенты обменялись поздравлениями с Новым годом, отметив высокий уровень отношений стратегического партнерства.

Ранее, 30 декабря, сообщалось, что Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров постсоветских стран: премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента страны Ваагна Хачатуряна, а также президента Азербайджана Ильхама Алиева, главу Белоруссии Александра Лукашенко и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.