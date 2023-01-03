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14:27, 3 января 2023Силовые структуры

Мужчина нанес возлюбленной 30 ударов ножом после фотосессии

В Москве мужчина нанес возлюбленной 30 ударов ножом после похода на фотосессию

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

В Москве 33-летнего мужчину задержали после убийства его 34-летней возлюбленной. Об этом во вторник, 3 января, сообщается на сайте столичного следственного управления СК России.

Трагедия произошла 3 января в квартире жилого дома, расположенного по улице Полины Осипенко. Следователи обнаружили на теле погибшей не менее 30 колото-резаных ран.

Как сообщают «Известия», пара приехала в столицу из Вологды на несколько дней. Они устроили праздничную фотосессию, после чего вернулись в арендованную квартиру, где все и произошло. По словам соседей, они вызвали полицию после того, как услышали крики и просьбы о помощи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Ранее сообщалось, что 34-летний житель индийского штата Бихар Гаутам Сингх убил любовницу и провел ночь с ее телом. На следующий день о произошедшем стало известно полиции. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины, однако Гаутама в номере не было. Вечером того же дня его нашли и арестовали. В ходе допроса мужчина признался, что совершил преступление в порыве гнева.

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Игорь Дмитров
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