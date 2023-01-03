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09:17, 3 января 2023Бывший СССР

Украинцу предъявили обвинение за попытку украсть граффити Бэнкси

Пытавшемуся украсть граффити Бэнкси жителю Киева грозит 12 лет лишения свободы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жителю Киева, который пытался похитить граффити британского уличного художника Бэнкси «Женщина в противогазе» в Гостомеле, предъявили обвинение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Из сообщения ведомства следует, что по распоряжению военной администрации данный рисунок признан культурным достоянием. По итогам экспертизы искусствоведов граффити оценили в 245 тысяч долларов.

За демонтаж и попытку украсть граффити мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

В начале декабря стало известно, что работу Бэнкси срезали со стены здания в Гостомеле Киевской области. Авторы интернет-издания «Страна» опубликовали два фото здания. На одном из них видна еще не срезанная работа Бэнкси, а на втором — строение без части внешнего слоя. «Судя по фото, изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт», — говорится в посте.

Марина Совина
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