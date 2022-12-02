Вандалы срезали работу Бэнкси со стены здания под Киевом

«Страна»: граффити Бэнкси срезали со стены здания в Гостомеле Киевской области

Работу анонимного британского художника, работающего под псевдонимом Бэнкси, срезали со стены здания в Гостомеле Киевской области. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское интернет-издание «Страна».

Авторы канала опубликовали два фото здания. На одном из них видна еще не срезанная работа Бэнкси, а на втором — строение без части внешнего слоя. «Судя по фото, изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт», — говорится в посте.

По данным издания, вандалов уже задержали. Никаких других подробностей произошедшего авторы канала не привели.

12 ноября стало известно, что Бэнкси приехал на Украину. Тогда утверждалось, что он нарисовал граффити на полуразрушенном здании в селе Бородянка Киевской области. На стене дома появилось изображение девочки-акробата, которая стоит на руках и балансирует на куске бетона.

Спустя несколько дней британский художник подтвердил свой визит на Украину. Он рассказал журналистам, что создал в разных городах страны семь работ.