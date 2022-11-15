Художник Бэнкси подтвердил создание семи работ в разных городах Украины

Анонимный британский художник Бэнкси сообщил о завершении семи своих работ в разных городах Украины. Причастность к появившейся серии граффити он подтвердил изданию The Art Newspaper.

Одна из созданных художником работ изображает спарринг между мужчиной и маленьким мальчиком во время матча по дзюдо. На другой изображена женщина в бигуди и домашнем халате с противогазом на лице. На третьем изображении — двое детей, использующих металлическую ловушку для танков в качестве качелей.

Еще на одной работе мужчина принимает ванну, а на граффити, расположенном на частично разрушенном доме в селе Бородянка Киевской области, Бэнкси изобразил девочку-акробатку, выполняющую гимнастический элемент на бетонных развалинах.

12 ноября стало известно, что Бэнкси приехал на Украину.

Ранее Киев посетил актер Шон Пенн. Артист встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар».