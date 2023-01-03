В Запорожье мобилизованных обучат элитные подразделения

Элитные подразделения ВДВ готовят мобилизованных тактике работы в парах и тройках

Элитные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России обучат мобилизованных бойцов ВС РФ на запорожском направлении, передает РИА Новости.

Отмечается, что силы ВДВ подготовят разведывательные группы, состоящие из мобилизованных. В частности, их обучат тактическому передвижению в парах и тройках. Они также отработают сценарии штурма помещений, уничтожения бронированной техники и эвакуации раненых с поля боя.

Уточняется, что инструкторы из элитных подразделений ВДВ уже получили боевой опыт в рамках специальной военной операции на Украине. По словам одного из инструкторов, идет «усиленная и интенсивная» подготовка мобилизованных.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области создали эшелонированную линию обороны с укрепрайонами. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заверил, что это поможет остановить любую попытку контратаки противника.