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13:17, 3 января 2023Мир

Иран вынес судебное уведомление причастным к убийству генерала Сулеймани

Власти Ирана вынесли судебное уведомление 73 лицам, причастным к убийству Касема Сулеймани

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Власти Ирана вынесли судебное уведомление более 70 лицам, причастным к совершенному три года назад убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши, пишет РИА Новости.

«Вынесено судебное извещение в отношении 73 человек, причастных к убийству мученика Сулеймани», — сказал он.

2 января стало известно о намерении Ирана привлечь США к ответственности за убийство генерала КСИР Сулеймани. Власти страны считают произошедшее актом терроризма и выступают за то, чтобы исполнители убийства понесли за него ответственность. При этом Иран не назвал тех, кого считает исполнителями преступления.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Ответственность за убийство генерала взяла команда американского экс-президента Дональда Трампа. В ответ Иран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке.

Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

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Олег Давыдов
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