На Украине пригрозили тюрьмой похитителю граффити Бэнкси

Генпрокуратура Украины пригрозила 12 годами тюрьмы попытавшемуся украсть граффити Бэнкси

Попытавшемуся украсть граффити британского уличного художника Бэнкси в Гостомеле грозит тюремный срок в 12 лет. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.

Гражданину Украины предъявили обвинение по статье о краже в особо крупных размерах. Уточняется, что он хотел демонтировать со стены полуразрушенного дома граффити «Женщина в противогазе», после чего он намеревался продать работу.

Отмечается, что для осуществления преступления мужчина привлек других людей, которых убедил в том, что у него есть все соответствующие разрешения для демонтажа мурала. После изъятия части стены с граффити злоумышленник обернул ее в стрейч-пленку во избежание повреждений.

Тем не менее мужчина не успел загрузить в автомобиль часть стены с граффити, поскольку его разоблачили сотрудники военной администрации.

Ранее сообщалось, что неизвестные срезали граффити Бэнкси со стены здания в Гостомеле. Вероятно, что изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт.