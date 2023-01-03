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09:40, 3 января 2023Бывший СССР

На Украине пригрозили тюрьмой похитителю граффити Бэнкси

Генпрокуратура Украины пригрозила 12 годами тюрьмы попытавшемуся украсть граффити Бэнкси

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Попытавшемуся украсть граффити британского уличного художника Бэнкси в Гостомеле грозит тюремный срок в 12 лет. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.

Гражданину Украины предъявили обвинение по статье о краже в особо крупных размерах. Уточняется, что он хотел демонтировать со стены полуразрушенного дома граффити «Женщина в противогазе», после чего он намеревался продать работу.

Отмечается, что для осуществления преступления мужчина привлек других людей, которых убедил в том, что у него есть все соответствующие разрешения для демонтажа мурала. После изъятия части стены с граффити злоумышленник обернул ее в стрейч-пленку во избежание повреждений.

Тем не менее мужчина не успел загрузить в автомобиль часть стены с граффити, поскольку его разоблачили сотрудники военной администрации.

Ранее сообщалось, что неизвестные срезали граффити Бэнкси со стены здания в Гостомеле. Вероятно, что изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт.

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Алевтина Запольская
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