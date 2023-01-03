Офицер спецназа Росгвардии рассказал о проведении зачисток в ходе СВО на Украине

Офицер спецназа Росгвардии рассказал о проведении зачисток в ходе спецоперации на Украине

Во время проведения зачисток территории в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине нередко бывает, что люди, якобы пытаясь помочь российским силовикам в выявлении украинских агентов, на самом деле с их помощью хотят решить конфликты со своими соседями. Об этом рассказал офицер спецназа Росгвардии, сообщает «Московский комсомолец».

«Получается, что человек (в отношении которого поступил сигнал от соседей — прим. «Ленты.ру»), может, изначально был хорошо настроен по отношению к нам, и тут мы к нему приходим с полной адресной проверкой. А это, скажу я вам, достаточно специфическое мероприятие. Представьте, к вам в дом заходят люди с полным вооружением, командуют не двигаться, лечь на пол. Фонари мерцают. Мало кому такое понравится», — рассказал он.

Собеседник издания добавил, что не отреагировать на поступивши сигнал ведомство не может. Однако, «если, кроме слов соседей, других доказательств причастности человека к преступлениям нет, то первоначально проверку проводим поверхностно». Сотрудник Росгвардии пояснил, что в большинстве случаев, по поведению самого человека становится видно, стоит его подозревать или нет.

«Скажу без лишней скромности, среди моих офицеров очень много настоящих интеллектуалов. Практически все прекрасно разбираются в психологии. В первую очередь, стараемся определять человека по его поведенческой модели», — отметил он.

Офицер спецназа добавил, что на счету их подразделения, которое уже не первый месяц находится в зоне СВО на Украине, уже немало эпизодов, о которых можно рассказать.

«Доводилось работать против диверсионных групп ВСУ, расчетов «кочующих» минометов. Находили, купировали. На нашем счету есть операция по задержанию двоих корректировщиков, которые реально пытались с помощью сотовых телефонов передать координаты находящихся поблизости российских подразделений», — поделился росгвардеец.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в декабре сотрудники силовых структур задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Правоохранители также изъяли из незаконного оборота 505 единиц стрелкового оружия, 2 гранатомета, 1551 снаряд и мину, 212 гранат, около 126 тысяч патронов, 11 килограммов взрывчатки и 58 детонаторов.