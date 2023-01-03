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17:50, 3 января 2023Бывший СССР

На Украине признали военный потенциал России

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила, что у России достаточно запасов для ведения СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Украине признали потенциал России в ведении специальной военной операции. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на замглавы Минобороны страны Анну Маляр.

«Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью, как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы в принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на донецком направлении», — заявила замглавы ведомства.

Ранее Вашингтон отказал Киеву в поставке тактических ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, власти США решили не отправлять украинской стороне тактические ракеты большой дальности ATACMS. По мнению официальных лиц Соединенных Штатов, этот вид оружия только усилит эскалацию конфликта.

Тем не менее до этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев получит от США ракеты ATACMS, а также беспилотные летательные аппараты.

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Алевтина Запольская
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