В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и еще двух областях Украины звучит тревога

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Это следует из данных сервиса украинского министерства цифровой трансформации.

На портале указано, что тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях страны. Кроме того, украинская сторона сообщает, что тревога объявлена и в Запорожской области, которая по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации. Часть этой территории остается под контролем Киева.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по территории Украины.

В понедельник, 2 января, также сообщалось о звучащей на Украине воздушной тревоге. Ее объявляли в Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.