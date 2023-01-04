Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:14, 4 января 2023Бывший СССР

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и еще двух областях Украины звучит тревога

Фото: Vadim Ghirda / АР

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Это следует из данных сервиса украинского министерства цифровой трансформации.

На портале указано, что тревога звучит в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской областях страны. Кроме того, украинская сторона сообщает, что тревога объявлена и в Запорожской области, которая по итогам референдума вошла в состав Российской Федерации. Часть этой территории остается под контролем Киева.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по территории Украины.

В понедельник, 2 января, также сообщалось о звучащей на Украине воздушной тревоге. Ее объявляли в Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР
Озвучена возможная тема беседы Путина с Эрдоганом
Раскрыты способы преодоления страха перед походом к стоматологу
Российские ПВО сбили два беспилотника в небе над Севастополем
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Старовер рассказал о вере Папы Бенедикта XVI в пророчества о России
Россиянам раскрыли схемы мошенников на новогодние праздники
В России оценили вероятность банковского кризиса
Названо преимущество российских военных над ВСУ в долгосрочной перспективе
В Госдуме назвали условие для блокировки Twitch и Discord
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.