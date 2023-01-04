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18:26, 4 января 2023Мир

Американские чиновники посетят Тайвань для переговоров по торговле

Делегация из США в середине января посетит Тайвань для переговоров по торговле

Фото: Frolda / Unsplash

Американские чиновники в середине января посетят Тайвань для переговоров по американо-тайваньской инициативе по торговле в XXI веке. Об этом в среду, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах.

Очный раунд переговоров пройдет с 14 по 17 января. Делегацию США, в которую войдут представители правительственных структур, возглавит помощник представителя США на торговых переговорах Терри Маккартин.

В Вашингтоне подчеркнули, что переговоры проводятся в соответствии с проводимой Соединенными Штатами политикой «одного Китая».

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Ранее в Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный президентом Джо Байденом. МИД КНР призвал США прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая. В ответ на подписание Байденом бюджета китайская сторона заявила о готовности принять решительные меры для надежной защиты своего суверенитета.

В сентябре пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что американские власти должны соблюдать принцип «одного Китая» и проявлять осторожность в отношении Тайваня, чтобы не подорвать китайско-американские отношения. Он указал, что «в мире существует только один Китай», а Тайвань является неотъемлемой частью территории страны.

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Алина Гончарова
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