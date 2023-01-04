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17:36, 4 января 2023Россия

Путин связал фрегат «Адмирал Горшков» с национальными интересами России

Президент России Путин отдал приказ отправить фрегат «Адмирал Горшков» на боевую службу

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин связал фрегат «Адмирал Горшков» с национальными интересами страны и отдал приказ отправить корабль на боевую службу. Это произошло на торжественной церемонии с участием главы Минобороны Сергея Шойгу — видео события опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, имеющееся на фрегате вооружение« позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов».

Известно, что в ближайшее время фрегат выдвинется в длительный поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 оснащен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, в чем заключается уникальность новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей», межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». Специалист в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что на данный момент ничего подобного в арсеналах других стран нет.

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Марк Леонов
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