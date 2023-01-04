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23:35, 4 января 2023Экономика

Во Франции заявили о закрытии сотен предприятий

Марин Ле Пен заявила о закрытии во Франции сотен предприятий из-за роста цен на энергию

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о закрытии в стране сотен предприятий. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Она пояснила, что это произошло из-за резкого роста цен на электроэнергию. По словам Ле Пен, такое положение вещей является не неминуемым результатом, а последствием неверных политических решений. Политик подчеркнула, что сотни предприятий во Франции находятся на грани банкротства или уже закрылись.

Ранее Марин Ле Пен назвала глупой политикой ведение энергетической войны с Россией в то время, когда во Франции отключают электричество и требуют выключать отопление на фоне дефицита энергии. По ее мнению, антироссийские санкции не должны затрагивать сферу энергетики, так как энергоресурсы являются «первой необходимостью».

27 декабря 2022 года граждане Франции стали получать талоны на дрова на сумму от 50 до 200 евро на фоне резкого роста цен на электроэнергию. По оценкам властей Франции, талоны смогут получить около 70 процентов домохозяйств, которые отапливаются дровами.

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Марина Совина
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