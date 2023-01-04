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17:35, 4 января 2023Россия

Минобороны опубликовало кадры выхода «Адмирала Горшкова» из базы

Минобороны России показало видео выхода фрегата «Адмирал Горшков» из базы

Минобороны России показало кадры выхода из базы фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На записи видно, как на выходящем из базы фрегате поднимают Андреевский флаг и командир Игорь Крохмаль говорит по рации. После этого корабль отправляется в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он также подчеркнул, что основные усилия в ходе морского похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России.

4 января президент России Владимир Путин принял участие в церемонии выхода фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон». Глава государства отдал приказ отправить фрегат на боевую службу. Командир судна Игорь Крохмаль отметил, что экипаж фрегата готов к выполнению задач.

Варвара Кошечкина
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