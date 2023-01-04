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20:31, 4 января 2023Бывший СССР

На Украине предрекли Германии войну из-за танков «Леопард»

Cекретарь СНБО Украины Данилов резко отреагировал на отказ Германии по передаче танков

Фото: Bundeswehr / Wikimedia Commons

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины резко отреагировал на отказ Германии поставлять танки «Леопард» Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов предрек, что в таком случае Берлин получит войну на своей территории, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Если господин [канцлер ФРГ Олаф] Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами, то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно нам давать танки или не нужно», — отмечает Данилов.

Ранее Олаф Шольц объяснил отказ от поставок танков на Украину. По словам Шольца, отказ от поставок предотвратит прямую конфронтацию между НАТО и Россией. Он подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев в меру своих возможностей, однако никаких односторонних действий со стороны Германии не будет.

Заместитель главы МИД Украины и бывший посол республики в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина не считает убедительным отказ немецкой стороны поставлять Киеву танки.

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Зарина Дзагоева
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