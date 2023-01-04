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16:31, 4 января 2023Россия

В Мурманске загорелось судно «Принцесса Арктики»

В порту Мурманска спасли семерых человек с загоревшегося судна «Принцесса Арктики»

Фото: Telegram-канал «Мурманск Дтп Чп»

В рыбном порту Мурманска загорелось судно «Принцесса Арктики», пожар пытаются потушить спасатели. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление МЧС.

При возгорании на судне находились семь человек, шестеро из которых самостоятельно эвакуировались. Еще одного спасли пожарные после прибытия.

На месте происшествия работают 28 спасателей и девять единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать.

В конце декабря в пригороде Санкт-ПетербургаКронштадте — на территории 57-го причала загорелось судно. По предварительным данным Морского завода, загорелась баржа.

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Зарина Дзагоева
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