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16:25, 4 января 2023Мир

Гражданину Польши пригрозили тюрьмой за одобрение спецоперации на Украине

Гражданину Польши грозит до пяти лет тюрьмы за одобрение СВО на Украине

Фото: Shutterstock

Прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину республики за одобрение российской спецоперации на Украине, теперь ему грозит тюремный срок. Об этом сообщает пресс-секретарь окружной прокуратуры Свидницы Томаш Орепук, передает РИА Новости.

Марчин М. обвиняется «в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерации против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности».

Прокуратура считает, что подозреваемый размещал в соцсети записи, одобряющие специальную военную операцию (СВО). В ходе допроса он признался в размещении соответствующих записей в своем профиле, но заявил, что не одобрял происходящее на Украине.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Словакии задержали бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за «одобрение действиям России на Украине». В своих соцсетях он опубликовал материал, где выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине.

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Алина Гончарова
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