Гражданину Польши пригрозили тюрьмой за одобрение спецоперации на Украине
Прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину республики за одобрение российской спецоперации на Украине, теперь ему грозит тюремный срок. Об этом сообщает пресс-секретарь окружной прокуратуры Свидницы Томаш Орепук, передает РИА Новости.
Марчин М. обвиняется «в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерации против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности».
Прокуратура считает, что подозреваемый размещал в соцсети записи, одобряющие специальную военную операцию (СВО). В ходе допроса он признался в размещении соответствующих записей в своем профиле, но заявил, что не одобрял происходящее на Украине.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Словакии задержали бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за «одобрение действиям России на Украине». В своих соцсетях он опубликовал материал, где выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине.