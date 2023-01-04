Гражданину Польши пригрозили тюрьмой за одобрение спецоперации на Украине

Гражданину Польши грозит до пяти лет тюрьмы за одобрение СВО на Украине

Прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину республики за одобрение российской спецоперации на Украине, теперь ему грозит тюремный срок. Об этом сообщает пресс-секретарь окружной прокуратуры Свидницы Томаш Орепук, передает РИА Новости.

Марчин М. обвиняется «в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерации против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности».

Прокуратура считает, что подозреваемый размещал в соцсети записи, одобряющие специальную военную операцию (СВО). В ходе допроса он признался в размещении соответствующих записей в своем профиле, но заявил, что не одобрял происходящее на Украине.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Словакии задержали бывшего председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина за «одобрение действиям России на Украине». В своих соцсетях он опубликовал материал, где выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине.