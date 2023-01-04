Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:44, 4 января 2023Бывший СССР

Россия и Казахстан задержали в Байконуре членов опасной ОПГ

Россия и Казахстан в ходе спецоперации задержали членов опасной ОПГ в Байконуре

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Казахстан»

Россия и Казахстан в ходе совместной спецоперации в Байконуре задержали членов опасной организованной преступной группы (ОПГ), куда входили граждане обеих стран, сообщает в своем Telegram-канале Sputnik Казахстан.

В спецоперации приняли участие ФСБ и МВД России, а также КНБ и МВД Казахстана. Помощников ОПГ задержали также в Астане, Кызылорде и Конаеве. Всего удалось поймать 18 лидеров и активных членов группы — у них изъяли огнестрельное оружие, деньги и иные материалы, представляющие интерес для следствия.

По данным Sputnik, подозреваемые виновны в похищениях людей, вымогательствах, вооруженных разбойных нападениях и кражах. Преступники отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в сентябре 2022 года участники ОПГ во время «разборки» выстрелили в случайного прохожего — ранение оказалось смертельным.

В Казахстане после массовых протестов в январе 2022 года регулярно проходят задержания лиц, у которых находят оружие и боеприпасы. Ранее в декабре сотрудники КНБ Казахстана задержали группу религиозных экстремистов. По месту их жительства в Астане обнаружена экстремистская литература и «другие вещественные доказательства». Два человека из группы уже имеют судимость за кражу и хранение взрывчатки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два беспилотника в небе над Севастополем
Цены на нефть резко снизились
Пушилин высказался об обстреле здания ПТУ с мобилизованными в Макеевке
Глава Ростовской области раскрыл детали ночной работы ПВО
Нурмагомедова признали лучшим тренером 2022 года
Москвичам рассказали о работе транспорта в Рождественскую ночь
Рогозин отправил извлеченный осколок послу Франции в России
Цены на газ в Европе упали до минимума почти за год
Россия и Казахстан задержали в Байконуре членов опасной ОПГ
В подмосковном дачном доме обнаружили тела двух человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.