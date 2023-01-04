Россия и Казахстан задержали в Байконуре членов опасной ОПГ

Россия и Казахстан в ходе спецоперации задержали членов опасной ОПГ в Байконуре

Россия и Казахстан в ходе совместной спецоперации в Байконуре задержали членов опасной организованной преступной группы (ОПГ), куда входили граждане обеих стран, сообщает в своем Telegram-канале Sputnik Казахстан.

В спецоперации приняли участие ФСБ и МВД России, а также КНБ и МВД Казахстана. Помощников ОПГ задержали также в Астане, Кызылорде и Конаеве. Всего удалось поймать 18 лидеров и активных членов группы — у них изъяли огнестрельное оружие, деньги и иные материалы, представляющие интерес для следствия.

По данным Sputnik, подозреваемые виновны в похищениях людей, вымогательствах, вооруженных разбойных нападениях и кражах. Преступники отличались особой жестокостью в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, в сентябре 2022 года участники ОПГ во время «разборки» выстрелили в случайного прохожего — ранение оказалось смертельным.

В Казахстане после массовых протестов в январе 2022 года регулярно проходят задержания лиц, у которых находят оружие и боеприпасы. Ранее в декабре сотрудники КНБ Казахстана задержали группу религиозных экстремистов. По месту их жительства в Астане обнаружена экстремистская литература и «другие вещественные доказательства». Два человека из группы уже имеют судимость за кражу и хранение взрывчатки.