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17:53, 4 января 2023Силовые структуры

Пермяк утопил малолетнюю дочь в ведре

Ранее судимый за побои житель Перми утопил трехлетнюю дочь в ведре

Фото: Shutterstock

В Перми 36-летний мужчина утопил свою трехлетнюю дочь в ведре в ванной комнате, после чего сам обратился в полицию с признанием вины, передает РЕН ТВ.

Полицейские устанавливают детали произошедшего, по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело. Ранее россияин был судим за побои, в настоящее время он задержан.

Ранее в Москве задержали 33-летнего мужчину, который убил свою возлюбленную. Пара приехала из Вологды, после праздничной фотосессии они приехали в арендованную квартиру и поссорились. Соседи вызвали полицию после того, как услышали крики. На теле жертвы обнаружено более 30 колото-резаных ран.

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Платон Щукин
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