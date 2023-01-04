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19:40, 4 января 2023Бывший СССР

В Раде отказались лишать мандатов «пророссийских» депутатов

70 депутатов Рады выступили против лишения мандатов «пророссийских» коллег

Фото: РИА Новости

Украинские парламентарии отказались лишать мандатов «пророссийских» коллег. 70 депутатов не стали подписывать обращение к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий представителей запрещенных партий, передает РИА Новости со ссылкой на общественное движение «Честно».

Отмечается, что собрано лишь 96 подписей из 150 необходимых. Фракция «Батькивщина» почти в полном составе выступила против инициативы, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.

22 октября прошлого года на Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе украинской спецслужбы. Решение о запрете приняли на основании указа Зеленского. Последней из запрещенных стала Социалистическая партия Украины. В настоящее время в Верховной раде зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных партий.

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Зарина Дзагоева
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