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01:22, 4 января 2023Культура

Раскрыты подробности травмирования звезды «Мстителей»

CNN: актер фильмов Marvel Джереми Реннер убирал снег перед своим домом в Неваде перед ДТП
Джереми Реннер

Джереми Реннер. Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» и звезда франшизы «Мстители» Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза, был рядом со своим домом и расчищал подъездные пути перед тем, как попал в ДТП, передает телеканал CNN.

Журналисты раскрыли подробности травмирования актера. Представитель знаменитости Саманта Маст уточнила, что Реннер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом в воскресенье, 1 января, чтобы члены семьи могли покинуть его резиденцию в Неваде после того, как они вместе отпраздновали Новый год. Близкие Реннера были с ним, когда произошел несчастный случай.

Сейчас актер находится в реанимации «в критическом, но стабильном состоянии». Он перенес операцию в понедельник, 2 января.

Ранее стало известно, что 51-летнего актера доставили в больницу по воздуху после «несчастного случая, связанного с погодой». Он получил «тупую травму груди» после аварии во время уборки снега.

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Марина Совина
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