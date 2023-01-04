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10:36, 4 января 2023Силовые структуры

Неизвестный обстрелял посетителя московского ресторана

РЕН ТВ: неизвестный несколько раз выстрелил в посетителя ресторана в Москве и скрылся

Фото: Яндекс.Карты

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в посетителя ресторана «Бакинский бульвар» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, после того как мужчина обстрелял посетителя кафе, он скрылся в неизвестном направлении.

РЕН ТВ уточняет, что пострадавший получил ранения шеи и спины. Из какого оружия велся огонь, не сообщается. Причины конфликта не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выстрелил в лицо другому во время ссоры двух компаний людей.

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Марк Леонов
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