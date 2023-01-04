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17:58, 4 января 2023Россия

В Запорожье сообщили об обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке

Балицкий: при обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке пострадали более 10 человек

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли жилой квартал города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, по предварительным данным, пострадали свыше 10 человек, на месте работают службы МЧС. «Разрушения получила гражданская инфраструктура. Находимся на прямой связи с администрацией города Васильевка и всеми экстренными службами», — сообщил Балицкий.

Он также отметил, что пострадавшие получат максимальную помощь.

Об обстреле Васильевки также сообщалось в ноябре. Отмечалось, что снаряды попали по жилым домам, однако обошлось без жертв.

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Варвара Кошечкина
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