В Запорожье сообщили об обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке

Балицкий: при обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке пострадали более 10 человек

Вооруженные силы Украины обстреляли жилой квартал города Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

По его словам, по предварительным данным, пострадали свыше 10 человек, на месте работают службы МЧС. «Разрушения получила гражданская инфраструктура. Находимся на прямой связи с администрацией города Васильевка и всеми экстренными службами», — сообщил Балицкий.

Он также отметил, что пострадавшие получат максимальную помощь.

Об обстреле Васильевки также сообщалось в ноябре. Отмечалось, что снаряды попали по жилым домам, однако обошлось без жертв.