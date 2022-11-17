В Запорожье заявили об обстреле Васильевки со стороны ВСУ

Рогов заявил об обстреле города Васильевка в Запорожской области со стороны ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда» заявил об обстреле города Васильевка в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня Васильевку обстреляли из тяжелого вооружения. Было шесть "прилетов" из артиллерии калибра 155 мм», — рассказал чиновник.

Рогов сообщил, что снаряды попали по жилым домам, однако обошлось без жертв.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины.

