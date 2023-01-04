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18:02, 4 января 2023Экономика

Мишустин утвердил критерии получения российского ВНЖ по инвестициям

Премьер-министр Мишустин утвердил критерии для получения иностранцами ВНЖ по инвестициям

Фото: Nikita Ermilov / Unsplash

Глава кабинета министров Михаил Мишустин утвердил критерии, которым должны отвечать иностранные инвесторы для получения вида на жительство (ВНЖ) в России. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно подписанному главой правительства документу, в перечне перечислены четыре главных критерия: инвестиции в социально значимые проекты российских регионов в размере не менее 15 миллионов рублей за три года, ведение хозяйственной деятельности на территории России не менее двух лет, инвестиции в уже существующее в стране юрлицо (не менее 30 миллионов рублей) или приобретение недвижимости в России.

Отмечается, что достаточная для получения российского ВНЖ кадастровая стоимость недвижимости разнится от региона к региону: если она расположена на территории Москвы, то должна стоить не менее 50 миллионов, если на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа — то не менее 20 миллионов рублей, а в иных субъектах — не менее 25 миллионов рублей.

При этом, для получения российского вида на жительство достаточно отвечать лишь одному из перечисленных четырех критериев.

Ранее сообщалось, что Путин внес в Госдуму пакет поправок о лишении российского гражданства.

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Марк Леонов
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