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20:27, 4 января 2023Мир

Американский экономист назвал страх Зеленского

Профессор из США Вольф: Зеленский боится, что народ не простит его за военные действия

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ не простит его за военные действия. Об этом завил в своем Twitter-аккаунте американский экономист Ричард Вольф.

«Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро», — написал профессор. Он также добавил, что сам Зеленский при этом говорит, что украинцы никогда не простят россиян за этот конфликт.

Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал отказ президента Украины Владимира Зеленского вести мирные переговоры с Россией. В связи с этим политик призвал прекратить снабжать Киев оружием, а также перестать передавать деньги режиму, который назвал опасным и коррумпированным, стремящимся к продолжению войны.

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Варвара Кошечкина
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