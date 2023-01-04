Американский экономист назвал страх Зеленского

Профессор из США Вольф: Зеленский боится, что народ не простит его за военные действия

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что народ не простит его за военные действия. Об этом завил в своем Twitter-аккаунте американский экономист Ричард Вольф.

«Чего боится Зеленский: украинцы никогда не простят его самого за военные действия. На войне и в политике трансформация из героя в злодея может произойти быстро», — написал профессор. Он также добавил, что сам Зеленский при этом говорит, что украинцы никогда не простят россиян за этот конфликт.

Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал отказ президента Украины Владимира Зеленского вести мирные переговоры с Россией. В связи с этим политик призвал прекратить снабжать Киев оружием, а также перестать передавать деньги режиму, который назвал опасным и коррумпированным, стремящимся к продолжению войны.