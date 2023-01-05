Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:54, 5 января 2023Россия

Военкор рассказал о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Военкор Симонов сообщил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске и окрестностях

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают успешное наступление в Артемовске (украинское название — Бахмут) и его окрестностях.

По информации военкора, к северо-востоку от города бойцы продвинулись вдоль трассы Светлодарск-Славянск и вышли на южную окраину населенного пункта Подгородное.

В самом Артемовске отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются одновременно на нескольких направлениях, сообщил Симонов. Так, они расширили зону контроля в районе улицы Трудовых резервов, взяли под контроль большую часть улицы Федора Максименко и продвигаются по ней к Мусоросортирующему заводу, а также полностью зачистили территорию Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы.

Кроме того, Симонов сообщил, что в районе завода находится несколько гипсовых шахт, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для скрытого передвижения, хранения боекомплектов и укрытия личного состава и техники. Ситуация аналогична той, что сейчас наблюдается в Соледаре, отметил военкор. По его мнению, это остановит наступление бойцов ЧВК «Вагнер», которые уже контролируют одну шахту с двумя выходами.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ВСУ в Артемовске создали «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение российский войск идет с большим трудом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина отреагировала на предложение Путина о прекращении огня
В российском городе ввели ЧС после пожара в жилом доме
В Палате представителей Конгресса США в седьмой раз не смогли избрать спикера
Папа Римский поддержал предложение России о прекращении огня
В Госдуме уличили посольство США в призыве россиян к беспорядкам
Королева Дании отказалась от покровительства премии Андерсена из-за россиянки
Россиянин на каршеринге уснул за рулем в тоннеле и влетел в легковушку
Маск спросил мнение пользователей Twitter о его вовлечении в политику
Кинолог разъяснила опасность прогулок с собакой без поводка
Песков прокомментировал реакцию Украины на предложение о прекращении огня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.