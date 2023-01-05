Военкор рассказал о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Военкор Симонов сообщил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске и окрестностях

Военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продолжают успешное наступление в Артемовске (украинское название — Бахмут) и его окрестностях.

По информации военкора, к северо-востоку от города бойцы продвинулись вдоль трассы Светлодарск-Славянск и вышли на южную окраину населенного пункта Подгородное.

В самом Артемовске отряды ЧВК «Вагнер» продвигаются одновременно на нескольких направлениях, сообщил Симонов. Так, они расширили зону контроля в районе улицы Трудовых резервов, взяли под контроль большую часть улицы Федора Максименко и продвигаются по ней к Мусоросортирующему заводу, а также полностью зачистили территорию Гипсового завода на улице Патриса Лумумбы.

Кроме того, Симонов сообщил, что в районе завода находится несколько гипсовых шахт, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для скрытого передвижения, хранения боекомплектов и укрытия личного состава и техники. Ситуация аналогична той, что сейчас наблюдается в Соледаре, отметил военкор. По его мнению, это остановит наступление бойцов ЧВК «Вагнер», которые уже контролируют одну шахту с двумя выходами.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что ВСУ в Артемовске создали «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение российский войск идет с большим трудом.