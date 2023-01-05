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13:17, 5 января 2023Россия

Смертельное ДТП с маршруткой и легковушкой на российской трассе попало на видео

В Чувашии при столкновении маршрутки и легковушки погиб человек

В Чувашии произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек, еще девять пострадали. Видео одного из очевидцев аварии опубликовано в Telegram-канале «Чебоксары Чувашия Про город».

На кадрах видно маршрутку, которая вылетела с трассы на обочину и наехала на сугроб.

По данным МВД по Чувашской республике, авария произошла в 10 часов 17 минут (совпадает с мск) в Чебоксарском районе между поселком Ишлеи и деревней Чиганары. Предварительно, столкнулись автомобиль Kia Rio и автобус Ford Transit, ехавший в Чебоксары из села Красноармейское. Судя по фото, опубликованному ведомством, у легковушки смят капот.

Погибла пассажирка легкового автомобиля. Сидевшая за рулем женщина и четверо пассажиров иномарки, среди которых трое несовершеннолетних, получили травмы. В салоне автобуса находились 10 человек, четверым понадобилась медицинская помощь.

2 января сообщалось, что в Кемеровской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек. По данным МВД, водитель автомобиля Лада Гранта выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros.

Сергей Истомин
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