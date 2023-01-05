Бывший игрок МЮ рассказал о «купившей все матчи» на ЧМ-2018 сборной России

Бывший игрок МЮ Канчельскис рассказал о купившей все матчи на ЧМ-2018 сборной России

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис обвинил Россию в нечестной игре на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянин отказался хвалить Станислава Черчесова, возглавлявшего команду на турнире. «Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? На чемпионате мира нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была», — рассказал Канчельскис.

Сборная России на домашнем чемпионате мира на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также проиграла Уругваю. В 1/8 финала команда Черчесова в серии пенальти победила Испанию, а в четвертьфинале в серии 11-метровых уступила Хорватии. Ранее сборная России никогда не попадала в число восьми лучших команд мира.

Канчельскис провел за сборную России 36 матчей. Хавбек выступал в составе команды с 1992 по 1998 год и отметился четырьмя голами.