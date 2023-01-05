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18:23, 5 января 2023Культура

Пропала 69-летняя звезда «Сватов»

Актриса Татьяна Кравченко не пришла на свой спектакль в Санкт-Петербурге

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народная актриса России Татьяна Кравченко не пришла на свой спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Санкт-Петербурге, в котором играла одну из главных ролей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что о пропаже 69-летней звезды сериала «Сваты» объявил актер Стас Садальский. «Даже не знаю, что без Кравченко делать будем. Наш зритель приходит на двух звезд этого спектакля, лица которых на афише. Станиславский сказал, спектакль можно отменять лишь в едином случае – когда вперед ногами», — заключил он.

Известно, что журналисты пытались связаться со звездой вплоть до начала постановки, однако она не вышла на связь. Кроме того, предполагается, что Кравченко сильно переживала смерть своего давнего знакомого, председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, что послужило причиной ее неявки на спектакль.

По информации издания, Кравченко на сцене заменила заслуженная артистка России Зоя Буряк. При этом зрители не заметили подмены главной героини постановки.

В июле народный артист России и звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев рассказал о роковой ошибке создателей проекта. По словам актера, не стоило менять режиссера первого сезона «Сватов» Юрия Морозова, который обеспечил популярность сериалу.

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Екатерина Ештокина
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