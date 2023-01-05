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20:25, 5 января 2023Россия

Медведев процитировал Оруэлла в ответ на слова генсека НАТО

Медведев фразой из романа «1984» Оруэлла оценил слова Столтенберга об оружии для Украины
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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал писателя Джорджа Оруэлла в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что поставки оружия Украине ускорят мирное разрешение конфликта. Свои слова он высказал в Twitter.

Медведев на английском языке привел цитату «прошлое стерлось, само стирание забылось, ложь стала правдой» из знаменитого романа Оруэлла «1984», добавив фразу «вот к чему мы пришли!»

Ранее Йенс Столтенберг призвал поставлять больше оружия Украине, так как это приблизит конфликт к мирному разрешению. «Оружие — это фактически путь к миру», — заявил он.

5 января Дмитрий Медведев также оценил обращение посольства США к гражданам России. «Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации», — написал он.

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Антон Похиляк
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