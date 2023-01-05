Опубликована карта боевых действий на Украине на 5 января

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 5 января

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 5 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны России

Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в ходе успешного наступления на донецком направлении российские войска поразили подразделения 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив до 60 бойцов противника, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. Кроме того, артиллерия нанесла удар по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На купянском направлении Вооруженные силы (ВС) России атаковали скопления живой силы 4-й и 95-й механизированных бригад противника в Херсонской области, а также в Луганской народной республике (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Конашенков добавил, что также были уничтожены более 40 бойцов противника на южно-донецком направлении.

Кроме того, ВС России ликвидировали в районе Константиновки более 55 членов батальона имени Шейха Мансура, воюющего на стороне ВСУ, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Водяного и Очеретино в ДНР была уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха».

Отчитываясь о пораженной западной технике, Конашенков заявил, что возле Матросовки Николаевской области российские войска уничтожили американскую артиллерийскую систему М777, а в районе Новоселовки — произведенную в США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37.

Представитель оборонного ведомства также сообщил, что в ходе воздушного боя истребители Воздушно-космических сил России сбили в небе над Красногоровкой бомбардировщик Су-24 ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский штурмовик Су-25 возле населенного пункта Победа.

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 бронемашин, 971 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.